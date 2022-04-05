فنون ومشاهير

نقيب الفنانين يكشف حقيقة وفاة الممثل القدير

Lebanon 24
05-04-2022 | 06:21
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انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية أنباء عن وفاة الفنان الكبير أحمد بدير.

وفي أول رد من نقابة المهن التمثيلية نفى النقيب الفنان أشرف زكى، كل ما تردد من تلك الأخبار التي انتشرت بشكل كبير عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد زكي أن أحمد بدير، "بصحة وبخير ولم يصبه أي مكروه، كما تردد الساعات الماضية، وهو بصحة جيدة وفي منزله".
 


وأكد نقيب المهن التمثيلية أن السبب وراء انتشار تلك الأخبار بعض المواقع المنتمية لبعض التنظيمات الإرهابية بسبب اعتراضهم على الدور الذي يقدمه الفنان الكبير في مسلسل "الاختيار 3"، حيث يقدم دور المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع في الوقت الذي حكم فيه هذا التنظيم مصر.

يذكر أن مسلسل "الاختيار 3" يحكي عن الفترة التي حكم فيها تنظيم الإخوان المسلمين مصر بعد ثورة 25 يناير، ويقوم بالبطولة فيه عدد كبير من النجوم منهم ياسر جلال وكريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا وخالد الصاوي وغيرهم من النجوم الكبار.
المصدر: لها
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