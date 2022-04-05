نقيب الفنانين يكشف حقيقة وفاة الممثل القدير

انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية أنباء عن وفاة الفنان الكبير أحمد بدير.وفي أول رد من نقابة المهن التمثيلية نفى النقيب الفنان أشرف زكى، كل ما تردد من تلك الأخبار التي انتشرت بشكل كبير عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي.وأكد زكي أن أحمد بدير، "بصحة وبخير ولم يصبه أي مكروه، كما تردد الساعات الماضية، وهو بصحة جيدة وفي منزله".