فنون ومشاهير

اشتهرت في برنامج "slchi" الكوميدي هل تذكرون نتالي نعوم؟.. شاهدوا كيف أصبحت! (صور)

Lebanon 24
05-04-2022 | 06:25
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بعد سنوات من غيابها عن الشاشة، وشهرتها في برنامج "slchi" الكوميديّ، نشرت الممثلة ومقدّمة البرامج نتالي نعوم، صورا عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" مع عدد من زملائها الممثلين، والاعلاميّة جويس عقيقي، أثناء تواجدهم في أحد المقاهي في بيروت.
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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