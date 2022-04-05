اشتهرت في برنامج "slchi" الكوميدي هل تذكرون نتالي نعوم؟.. شاهدوا كيف أصبحت! (صور)

بعد سنوات من غيابها عن الشاشة، وشهرتها في برنامج "slchi" الكوميديّ، نشرت الممثلة ومقدّمة البرامج نتالي نعوم، صورا عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" مع عدد من زملائها الممثلين، والاعلاميّة جويس عقيقي، أثناء تواجدهم في أحد المقاهي في بيروت.