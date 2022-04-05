بعد أكثر من سنة على مغادرته القناة... مذيعة الـ"أم تي في" تنشر صورة مع زميلها السابق الشهير!

نشرت مقدّمة البرنامج الصباحي على شاشة الـ"أم تي في"، رانيا زيادة أشقر، صورة تجمعها بزمليها السابق في القناة، ألبير تحومي.

وكان تحومي ودّع الـ"أم تي في" منذ أكثر من سنة، بعدما كان وجهاً بارزاً، ومقدّماً للبرنامج الصباحي لـ12 عاماً.