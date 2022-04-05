فنون ومشاهير

الأطباء يرفضون إجراء الجراحة للفنان القدير للمرة الثالثة.. لهذا السبب

Lebanon 24
05-04-2022 | 09:50
A-
A+
Doc-P-939079-637847738983495978.jpg
Doc-P-939079-637847738983495978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
للمرة الثالثة على التوالي يرفض الأطباء بمستشفى المعادي العسكري إجراء الجراحة للفنان سمير صبري والتي كان مقرراً إجراؤها صباح الثلاثاء بعد تحضير الفنان الكبير وتجهيزه لدخول غرفة العمليات.

وكان الأطباء قد قرروا تأجيل إجراء العملية الجراحية الدقيقة في القلب للفنان الكبير سمير صبري للمرة الثاثلة، وذلك بسبب سوء حالته الصحية والتي لا تسمح له بإجراء هذه العملية الصعبة نظراً لتداعياتها السلبية علي صحته خلال الظرف الراهن.
 


وكشفت عنايات صبري، شقيقة الفنان الكبير سمير صبري، عن رفض الأطباء إجراء الجراحة، موضحةً تفاصيل أخرى حول حالته الصحية حالياً، وإن شقيقها لا يزال في المستشفى يتلقى العلاج بعد قرار الأطباء تأجيل إجراء العملية الجراحية الدقيقة في القلب للمرة الثالثة، نظراً لأن حالته الصحية، لا تتحمل إجراء مثل تلك العملية في الوقت الحالي, مضيفة أن شقيقها يخضع للعلاج، وللتحاليل والفحوصات في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي.

وأوضحت أن الفوازير التي تذاع بصوته حالياً على محطة الأغاني، قد تم تسجيلها في شهر ديسمبر الماضي، وأنه لم يسجل أي أعمال فنية من داخل المستشفى خلال فترة تواجده بها, نافية أنه قد أجرى أي حوارات أو أحاديث صحافية خلال الفترة الماضية.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:22 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-04-05
10:41 | 2022-04-05
08:33 | 2022-04-05
08:03 | 2022-04-05
08:00 | 2022-04-05
06:25 | 2022-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website