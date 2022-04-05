فنون ومشاهير

سلاف فواخرجي تعلن انفصالها عن وائل رمضان

Lebanon 24
05-04-2022 | 18:28
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أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي انفصالها عن زوجها وائل رمضان، وذلك بعد علاقة جمعتهما عدة سنوات.
ونشرت على حسابها عبر "انستغرام" جاء فيه: "البدايات أخلاق والنهايات أخلاق.. وكنت بداية وليس لك في قلبي وعقلي وحياتي ووجداني نهاية وإن ابتعدنا".
وأضافت: "ليس بيدك ولا بيدي إنما القدر يرسم حيواتنا.. ويختار لنا ما ليس نحب لسبب ما أو حكمة ربما.. وألم في القلب.. على الأكيد".
وتابعت:" لم أكن جديرة بك كما يكفي.. أقسم أنني قد حاولت.. وأقسم أنك كنت أهلا لما هو أبعد من الحب.. سامحني إن كنت قد أخطأت أو قصرت يوما ما.. وأنا أعلم أن قلبك جبل على الحب والكرم والعطاء".
وأردفت قولها: "وقلبي كما يقال ينخلع.. ليس بيدك وليس بيدي ولكنه القدر..".
وختمت: "لا يمكن أن ننفصل ولو انفصلنا.. شكرا لك إلى يوم الدين.. وأحبك إلى أبد الآبدين".
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