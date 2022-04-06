شهر العسل في الفضاء... تعرفوا على تفاصيل زفاف نجل دايفيد بيكهام غير المألوفة!

تتجه أنظار العالم بعد أيام إلى حفل زفاف نيكولا بيلتز وبروكلين بيكهام، الذي يتوقع له أن يكون خيالياً ويجمع باقة من أهم نجوم العالم عالمياً.

وقد ورد في تقارير بريطانية أن الزفاف الذي سيقام يوم السبت في 9 نيسان الجاري، الذي سيكلف حوالي 3 ملايين جنيه إسترلينية أو أكثر؛ لأن أسرتي العروسين تملكان ثروة طائلة ولن تبخلا على الحفل الذي سيحضره نخبة المشاهير والنجوم، وحتى الأمراء من بريطانيا وأميركا.

وفيما يلي نظرة سريعة على العريس والعروس وتفاصيل الزفاف المرتقب

نيكولا بيلتز وبركلين بيكهام

تعمل نيكولا، التي تكبر خطيبها بروكلين بـ3 أعوام، كممثلة وهي ابنة رجل الأعمال الأميركي الملياردير الذي يبلغ من العمر 79 عاماً ويدعى نيلسون، وأمها عارضة الأزياء السابقة كلوديا التي تبلغ من العمر حالياً 65 عاماً.

وكما هو معروف؛ فإن بروكلين بيكهام يقدم برنامجاً عن الطهي بعد أن جرب التصوير، وهو ابن نجم بريطانيا السابق في كرة القدم ديفيد بيكهام، ونجمة سبايس غيرلز السابقة ومصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام.

ارتباطهما الرسمي



قائمة المدعوّين

نظراً للوضع الاجتماعي الذي تنتمي له العائلتان، سيجمع الزفاف أشهر الشخصيات العالمية في عالم الفن والرياضة والمجتمع والأزياء؛ إضافة إلى الطبخ والتصوير.

وحتى الآن ذكرت وسائل إعلام عالمية قائمة ببعض أسماء الحضور، جاء فيها اسم الممثلة إيفا لونغوريا، والممثلة ومصممة الأزياء نيكول ريتشي، وعارضة الأزياء جيجي حديد، وشيف التليفزيون الشهير جوردون رامزي، والممثلة كلوي غريس موريتز، إلى جانب عضوات فريق سبايس غيرلز.

كما ورد أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، من الممكن أن يتواجدا في حفل الزفاف؛ حيث إن الثنائي، تلقيا دعوة لحضور الحفل.

ولا يمكن لأحد أن يجزم ما إذا كان هاري وزوجته سيقرران حضور حفل الزفاف؛ خاصة وأنهما اختارا الغياب عن الأضواء بشكل ملحوظ مؤخراً، ولم يتواجدا في حفل تأبين جده الأمير فيليب؛ مما عرضهما للانتقادات الحادة.

ولكن من الممكن أن تكون الصداقة أقوى من الارتباطات العائلية؛ حيث إنه سبق لدايفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا بيكهام أن تواجدا في حفل زفاف ميغان وهاري الذي أقيم في قلعة وندسور في مايو 2018، وفي العديد من إطلالاتها اختارت ميغان تصاميم فيكتوريا دعماً لها ونتيجة الصداقة القوية بينهما، كما أن حفل الزفاف لن يكون في بريطانيا؛ مما يسهل تواجد الأمير وزوجته في الحفل. في تموز عام 2020 اصطحب بروكلين نيكولا في جولة على عربة غولف، إلى جانب بحيرة، وقدم لها خاتم ألماس بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني طالباً يدها للزواج بعد 9 أشهر من علاقة غرامية جمعتهما.قائمة المدعوّيننظراً للوضع الاجتماعي الذي تنتمي له العائلتان، سيجمع الزفاف أشهر الشخصيات العالمية في عالم الفن والرياضة والمجتمع والأزياء؛ إضافة إلى الطبخ والتصوير.وحتى الآن ذكرت وسائل إعلام عالمية قائمة ببعض أسماء الحضور، جاء فيها اسم الممثلة إيفا لونغوريا، والممثلة ومصممة الأزياء نيكول ريتشي، وعارضة الأزياء جيجي حديد، وشيف التليفزيون الشهير جوردون رامزي، والممثلة كلوي غريس موريتز، إلى جانب عضوات فريق سبايس غيرلز.كما ورد أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، من الممكن أن يتواجدا في حفل الزفاف؛ حيث إن الثنائي، تلقيا دعوة لحضور الحفل.ولا يمكن لأحد أن يجزم ما إذا كان هاري وزوجته سيقرران حضور حفل الزفاف؛ خاصة وأنهما اختارا الغياب عن الأضواء بشكل ملحوظ مؤخراً، ولم يتواجدا في حفل تأبين جده الأمير فيليب؛ مما عرضهما للانتقادات الحادة.ولكن من الممكن أن تكون الصداقة أقوى من الارتباطات العائلية؛ حيث إنه سبق لدايفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا بيكهام أن تواجدا في حفل زفاف ميغان وهاري الذي أقيم في قلعة وندسور في مايو 2018، وفي العديد من إطلالاتها اختارت ميغان تصاميم فيكتوريا دعماً لها ونتيجة الصداقة القوية بينهما، كما أن حفل الزفاف لن يكون في بريطانيا؛ مما يسهل تواجد الأمير وزوجته في الحفل.

حفل الزفاف

مراسم وحفل الزواج ستقام في منزل عائلة نيكولا بيلتز، نيلسون وكلوديا، أي في القصر المطل على الشاطئ في فلوريدا، ويفوق ثمنه الـ76 مليون جنيه إسترليني.

سيحيي الحفل عدة نجوم، عرف منهم حتى الآن مغني الراب سنوب دوغ الذي أعلن عن ذلك قائلاً: "بروكلين ابني منذ أكثر من عشر سنوات، وسأهديه وزوجته أغنية خاصة".

سيمنع الضيوف من التقاط الصور ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تم التعاقد مع مجلة شهيرة للقيام بذلك بشكل حصري، كما أن المصورة الفوتوغرافية الأسطورية آني ليبوفيتز البالغة من العمر 72 عاماً، ستتولى تصوير ليلة العمر للعروسين.

لن يكون هناك خلال العشاء أية أطباق مربعة بطلب من العريس. مراسم وحفل الزواج ستقام في منزل عائلة نيكولا بيلتز، نيلسون وكلوديا، أي في القصر المطل على الشاطئ في فلوريدا، ويفوق ثمنه الـ76 مليون جنيه إسترليني.سيحيي الحفل عدة نجوم، عرف منهم حتى الآن مغني الراب سنوب دوغ الذي أعلن عن ذلك قائلاً: "بروكلين ابني منذ أكثر من عشر سنوات، وسأهديه وزوجته أغنية خاصة".سيمنع الضيوف من التقاط الصور ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تم التعاقد مع مجلة شهيرة للقيام بذلك بشكل حصري، كما أن المصورة الفوتوغرافية الأسطورية آني ليبوفيتز البالغة من العمر 72 عاماً، ستتولى تصوير ليلة العمر للعروسين.لن يكون هناك خلال العشاء أية أطباق مربعة بطلب من العريس.

العروس

اختارت العروس مستشارة الإطلالات الأميركية ليزلي فريمار للإشراف على وضع الماكياج والإكسسوارات، وانتقاء فستان الزفاف الذي تم اختياره من دار فالنتينو، على الرغم من أن حماتها فيكتوريا بيكهام واحدة من أشهر مصممات الأزياء عالمياً.

شهر العسل

يبدو أن كوكب الأرض لن يكون من ضمن خيارات بروكلين بيكهام لتمضية شهر العسل بعد أن يتزوج نيكولا بيلتز.

فقد ذكرت مجلة الدايلي مايل البريطانية، أن العريس والعروس سيمضيان شهر العسل في الفضاء.

والرحلة ستكون عبارة عن هدية من أصدقاء نيكولا وبروكلين، وعلى متن مركبة تابعة لشركة "فيرجن جالاكتيك"، بكلفة تصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني وتحمل على متنها 6 ركاب.