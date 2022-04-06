ممثلة مزّقت صورة تيم حسن مباشرة على الهواء... وجمهوره: هادا شيخ الجبل كيف بتعملي معه هيك (صورة)

تعرّضت النجمة السورية "صفاء سلطان" لهجوم كبير من قبل جمهور الفنان السوري "تيم حسن" وذلك بعد تصرّف صادم لها في برنامج "نصو مزح جد" والذي يقدّمه اللبناني هشام حداد.





وبالرغم من انها بررت تصرّفها هذا بانها لم تشارك مع تيم حسن باي عمل ولا تربطها به أي عمل مشترك، إلا ان جمهور الفنان السوري عبّروا عن غضبهم الشديد بسبب فعلة صفاء سلطان. وخلال حلولها ضيفة في البرنامج طلب منها الاعلامي اللبناني هشام حداد أن تختار صورة لفنان سوري زميل لها لتمزّقها، ودون تردد قامت صفاء سلطان باختيار صورة النجم تيم حسن وتمزيقها على الهواء أمام الكاميرات.وبالرغم من انها بررت تصرّفها هذا بانها لم تشارك مع تيم حسن باي عمل ولا تربطها به أي عمل مشترك، إلا ان جمهور الفنان السوري عبّروا عن غضبهم الشديد بسبب فعلة صفاء سلطان.

واتهمها الجمهور في التعليقات بان هذا التصرّف غير أخلاقي، فقال أحدهم: "هذا التصرّف غير لائق وهذه اهانة للنجم الكبير تيم حسن وهذا الشيء غير مقبول"، وأضاف آخر في تعليقه: "هادا شيخ الجبل كيف بتعملي معه هيك، انت عديمة ذوق بالفعل".



ولم تكن تمزيق الصورة هو الشيء الوحيد الذي أثارت به صفاء سلطان جدلاً كبيراً بل هناك عدة تصريحات أطلقتها خلال البرنامج كانت سبب باثارة ضجة.



وأكدت صفاء سلطان بانها ستختار النجم معتصم النهار لالغاء متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه سبق وأن الغى متابعتها.