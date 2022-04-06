فنون ومشاهير

فنانة لبنانية تنجو من حادث سير مميت على اوتوستراد جبيل وقلبها توقف لثوانٍ.. ماذا حصل معها؟ (فيديو)

Lebanon 24
06-04-2022 | 02:16
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تحدّثت الفنانة ليال عبود خلال مشاركتها في برنامج "قبل وبعد" على الـ lbci عن تجربة توقّف قلبها لثوانٍ خلال خضوعها لعملية جراحية.

 

وعن فكرة الإعتزال والتفرّغ للصلاة بعد عودتها من الموت، قالت عبود:" لم أفكّر أبداً بالإعتزال آنذاك، فكلّ انسان لديه زلّات قدم في حياته لكنّني راضية ومتصالحة مع نفسي، فأنا لم أقترف خطيئة كبيرة لأتوب عنها".

 

أما "شو صار على اتوستراد جبيل؟"، فإنّه السؤال الّذي فاجأ ليال في البرنامج لتكشف أنّها تعرّضت قبل أيام لحادث سير مميت كاد يودي بحياتها.

 

وسردت ليال ما حصل معه قائلة: "هربت من سيدة كانت تمرّ في وسط الطريق، فوجدت نفسي على المقلب الآخر من السير"، وأضافت "راحت السيارة".

 

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المصدر: lbc
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