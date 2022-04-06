دانييلا رحمة تصفع محمد الأحمد ومشهد حميم بينهما يُثير بلبلة! (صور وفيديو)

نشر الممثل السوري محمد الاحمد، على حسابه عبر انستغرام، فيديو يظهر اللقطة التي تلت تحرير الممثلة دانييلا رحمة من قيود الدولاب في احد مشاهد مسلسل "للموت" في جزئه الثاني.

وظهرت دانييلا في الفيديو وهي تصفع محمد الاحمد بعد ان قيدها ضمن مشاهد العمل، الا انها استمرت بصفعه حتى بعد ايقاف التصوير.

وارفق الفيديو بالتعليق التالي: "عدوا ليخلص المسلسل كم كف"، لافتا الى انه تلقي من دانييلا صفعات متتالية على وجهه، اذ اندمجت في المشهد بعد انتهائه وواصلت ضربها له، الا انه تقبّل الأمر بطريقة مرحة.

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وعلقت دانييلا على الفيديو بالقول: "كان بدك هيدا الكف.. طيرتني".

من جهة أخرى، أثار النجمان جدلاً كبيراً بين المتابعين بعد عرض الحلقة الثالثة من المسلسل، بسبب فيديو جريء جمع بين دانييلا "ريم" ومحمد الأحمد "هادي"، ظهرا خلاله بأوضاع حميمة.

وحظي المشهد باهتمام الجمهور، وسط ردود فعل واسعة غلب عليها طابع الانتقاد، مشيرين إلى أن الدراما الرمضانية لا يجب أن تتضمن هكذا مشاهد، في حين دافع عنه آخرون واعتبروا المشهد يخدم السياق الدرامي.