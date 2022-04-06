بدء تصوير "الهيبة".. هذه أهم التسريبات حول قصته!

أعلن بطل ملحمة "الهيبة"، بأجزائها الخمسة، الممثل السوري تيم حسن، بدء تصوير فيلم "الهيبة"، الذي من المنتظر أن يحاكي جميع أجزاء المسلسل، بمشاركة عدد من أبطاله الذين ظهروا بالعمل منذ جزئه الأول.

ونشر تيم، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، البوستر الخاص بالفيلم، معلقاً عليها: "أول يوم تصوير".

وكانت بطلة الفيلم الفنانة اللبنانية زينة مكي قد سبقت تيم بالإعلان عن بدء التصوير، عندما نشرت صورة لها، حاملةً سيناريو الفيلم، معبرة عن سعادتها بتزامن أول يوم من التصوير مع احتفالها بعيد ميلادها.

وقد بدأت أعمال التصوير بعيداً عن سوريا ولبنان، اللتين شهدتا تصوير كامل حلقات مسلسل "الهيبة"؛ إذ اختار منتجو العمل تصويره في تركيا، وتحديداً في مدينة إسطنبول، دون توضيح ما إذا كان كامل الفيلم سيصور هنالك، أم سينتقل إلى لبنان وسوريا، وقرية الهيبة التي شهدت أحداث الأجزاء الخمسة لملحمة "الهيبة".

وفي الوقت الذي تتحفظ فيه الشركة المنتجة على ذكر تفاصيل كثيرة عن الفيلم، وتترك للتكهنات والتسريبات باباً واسعاً، فقد بات من المؤكد أن يجمع الفيلم بين الدراما والرومانسية والأكشن والتشويق، وحتى الجريمة.



ولا يُعرف إن كان الفيلم سيكمل أحداث المسلسل بصراع "جبل" مع الجماعات الإرهابية، أم أنه سيلخص الأجزاء الخمسة بتفاصيل مختلفة تخدم قصة الفيلم.



إلا أن بعض التسريبات، التي لم يتم التأكد منها، تحدثت عن قصة مختلفة كلياً، تدور حول قيام عصابات من المافيا بتكليف "جبل" بتخليص ابن أحد المستثمرين الروس المختطفين في منطقة البقاع، وتقوم هذه العصابات بخطف ابن شقيق "جبل"، بهدف الضغط عليه، إلا أن مقتل ابن المستثمر يغير تفاصيل الحكاية التي تنتقل إلى إسطنبول، بعد أن يسافر "جبل" قاصداً استعادة ابن شقيقه، ويبدأ "جبل" صراعاً طويلاً مع هذه العصابات.



وما يرجح صدق هذه التسريبات، هو إعلان المنتج صادق الصبّاح، في وقت سابق، أن الفيلم سيكون تشويقياً وبوليسياً من بيئة "الهيبة"، لكن ببقعة جغرافية مختلفة.

وفي سياق متصل، لا يتوقع أن ينافس الفيلم ضمن أفلام عيد الفطر، وسيتم عرضه على الأرجح في عطلة عيد الأضحى، بعد أشهر قليلة، بعد أن تنتهي عمليات التصوير والمونتاج بشكل كامل.