فنون ومشاهير

متابعة لوفاء الكيلاني: "كنت بحب تيم وانتِ اخدتيه مني".. شاهدوا كيف ردت عليها

Lebanon 24
06-04-2022 | 11:00
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نشرت احدى الصفحات المتخصصة بأخبار المشاهير عبر حسابها على انستغرام، تعليقا للاعلامية المصرية وفاء الكيلاني، ردت من خلاله على إحدى المتابعات التي عبرت عن حبها الكبير لزوج وفاء، الممثل السوري تيم حسن.

 

وكتبت المتابعة وتدعى ابتهال: "بتعرفي اني كنت بحب تيم، وانتي اخدتي مني، بس يلا مبروك وان شاء الله تتهنون يا رب، بحبكم ردي عليي بليز".

 

اللافت ان وفاء ردت على المتابعة بطريقة طريفة، فقالت: "ابتهال معلش حبيبتي كملي حبك، انا سمحالك".

A post shared by مشاهير الفن 🇸🇾 (@syrian_drama9)


 

ولاقى تعليق وفاء تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اشادوا بعفويتها وروحها المرحة. 

(الجديد)

المصدر: الجديد
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