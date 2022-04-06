فنون ومشاهير

نيللي كريم: تعرضت لما تعرضت له فاتن في المسلسل

Lebanon 24
06-04-2022 | 16:00
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فاتن أمل حربي أو نيللي كريم التي نجحت منذ الحلقة الأولى في أن تحتل الصدارة وسط المنافسة الرمضانية من خلال مسلسلها الرمضاني الجديد "فاتن أمل حربي"، حيث سنكشف عن حقيقة تعرضها لمعاناة فاتن في حياتها الشخصية.

مشاكل حقيقية
على هامش كواليس تصوير مسلسل "فاتن أمل حربي"، كشفت نيللي كريم أن شخصية فاتن التي تجسدها ضمن أحداث المسلسل هي نموذج لامرأة مثل معظم النساء في المجتمع، وما تعرضت له فاتن ضمن أحداث المسلسل من المشاكل والأزمات هي مشاكل حقيقية من واقع المجتمع، وكشفت أنها تعرضت لبعض المشاكل التي تناولها العمل في حياتها الشخصية.

حقوق المرأة
وتقول نيللي كريم أن منذ سنوات نجحت الراحلة فاتن حمامة بفيلمها السينمائي الشهير "أريد حلاً" أن تغير في القانون من أجل حقوق المرأة، وتتمنى أن تحقق هذا من خلال عملها الدراامي "فاتن أمل حربي" من أجل حصول المرأة على حقوقها بعد الانفصال.
وأضافت نيللي أنها تثق بقرار منتج العمل جمال العدل، ولم تتردد أبداً في الموافقة على المسلسل الذي أعادها مجدداً إلى تقديم دراما اجتماعية قوية، وأكدت أن العمل ليس سهلاً على الإطلاق، ففي كل حلقة ماستر سيين وفي كل حلقة مشاهد صعبة، وتتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.
المصدر: نواعم
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