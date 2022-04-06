تداول فيديو يزعم وفاة "دوبلير" في مسلسل مصري

انتشر مساء الثلاثاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يدّعي وفاة دوبلير، بعد اصطدامه بسيارة في مشهد ضمن مسلسل الفنانة ليلى علوي الجديد "دنيا تانية"، وذلك في منطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.وفور نشر الفيديو، حصل على عدد كبير من المشاهَدات وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، مطالبين بوقف المسلسل. ولن نعرض الفيديو نظراً لحساسية المشهد المتداول.وفي أول رد حول حقيقة ذلك الفيديو، نفى مصدر أمني في مديرية أمن الجيزة ورود أي بلاغ يؤكد صحة مقطع الفيديو الذي زعم صاحبه وفاة أحد المشاركين في تصوير مسلسل "دنيا تانية" للنجمة ليلى علوي في مدينة الشيخ زايد. وكشف المصدر عدم تلقي غرفة عمليات النجدة أي بلاغ بوقوع حوادث على النحو المشار إليه.