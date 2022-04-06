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فنون ومشاهير
تداول فيديو يزعم وفاة "دوبلير" في مسلسل مصري
Lebanon 24
06-04-2022
|
07:15
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انتشر مساء الثلاثاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يدّعي وفاة دوبلير، بعد اصطدامه بسيارة في مشهد ضمن مسلسل الفنانة ليلى علوي الجديد "دنيا تانية"، وذلك في منطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.
وفور نشر الفيديو، حصل على عدد كبير من المشاهَدات وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، مطالبين بوقف المسلسل. ولن نعرض الفيديو نظراً لحساسية المشهد المتداول.
وفي أول رد حول حقيقة ذلك الفيديو، نفى مصدر أمني في مديرية أمن الجيزة ورود أي بلاغ يؤكد صحة مقطع الفيديو الذي زعم صاحبه وفاة أحد المشاركين في تصوير مسلسل "دنيا تانية" للنجمة ليلى علوي في مدينة الشيخ زايد. وكشف المصدر عدم تلقي غرفة عمليات النجدة أي بلاغ بوقوع حوادث على النحو المشار إليه.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر وقف الحلقة الأولى من المسلسل لعدم حصولها على تصريح من لجنة الرقابة على المصنّفات الفنية وتمت إذاعتها بالتحايل، وشدّد على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنى المحارم.
وجاء ذلك بناء على شكوى عاجلة قدّمها الدكتور خالد عبد الجليل رئيس لجنة الرقابة على المصنفات الفنية، وأكد فيها أن الحلقة الأولى تمت مراقبتها بالفعل، ولكن قناة "النهار" تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة.
يُذكر أن مسلسل "دنيا تانية"من بطولة: ليلى علوي ومي سليم ومجدي كامل وفراس سعيد وأشرف زكي ومجموعة كبيرة من النجوم.
المصدر: لها
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