فنون ومشاهير

في أول ظهور له بعد شفائه.. الفنان الشهير يبكي بسبب جحود أبنائه وزوجته (فيديو)

Lebanon 24
06-04-2022 | 09:25
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حلّ المطرب الشعبي طارق الشيخ ضيفاً على برنامج "سابع سما"، الذي تقدّمه الإعلامية راغدة شلهوب، في أول ظهور له بعد خروجه من المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية.

وكشف الشيخ تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها، مشيراً إلى أن ما حدث معه كان نتيجة انهيار عصبي، بسبب الضغوطات، قائلاً: "بسبب ذلك انفجرت، كسرت الاثاث في الشقة لأجد نفسي بعدها واقعاً على باب الشقة".
وكشف طارق الشيخ أن الانهيار العصبي الذي تعرّض له، لم يكن سبب أزمته، وإنما أبناؤه وزوجته هم السبب، قائلاً: "ربنا ساترني في الفن والناس واقفة معايا لكن أكتر حد قريب منك وهما أولادك ومراتك مش مقدّرين كل ده".

وأشار إلى أنه له 3 أولاد هم مازن وشهاب وعادل، وابنتان هما رحمة ومريم.


المصدر: لها
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