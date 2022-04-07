هذا المبلغ الشهري الذي يحوِّله رونالدو لحساب جورجينا.. ماذا تفعل به؟

كشف برنامج تلفزيوني إسباني شهير عن المبلغ الذي يقوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، بتحويله شهرياً لصديقته وشريكته جورجينا رودريغيز.ويعتبر الثنائي كريستيانو وجورجينا واحداً من أكثر الثنائيات شهرة حول العالم، ويملكان ملايين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وجاء في تقرير لصحيفة Marca الإسبانية، أن المبالغ التي تدخل رصيد جورجينا شهرياً من العلامات التجارية والإعلانات حول منتجاتها، والتي تنشرها عبر صفحتها على "إنستغرام" تصل إلى 8 آلاف يورو.لكن هذا المبلغ ليس الوحيد الذي يغذي حسابات عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، لأن كريستيانو يقوم بتحويل ما يقرب من 100 ألف يورو شهرياً، وفق برنامج "Viva La Vida" الإسباني.