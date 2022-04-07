كانت قريبة جداً من بديع أبو شقرا.. شاهدوا ماذا حصل في كواليس "للموت" وكيف علقت ماغي بو غصن (فيديو)

نشرت الممثلة ماغي بو غصن مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "للموت 2 " ظهرت فيه برفقة الممثل بديع ابو شقرا، خلال تصوير احدى المشاهد من العمل.

وظهرت ماغي في المشهد قريبة من بديع حيث كان الاخير يصرخ بوجهها لتبادله هي بالمثل، الا ان المخرج فيليب اسمر اصر على ان يعيدا المشهد، ما شكل صدمة لدى ماغي التي اعتبرت انها وبديع قد يصابا بفيروس كورونا بعد المشهد نظرا لعدم التزامهما بالتباعد الاجتماعي.

وارفقت ماغي الفيديو بتعليق: "منيح ما انصبنا بكورونا بعد هالمشهد.. شوية كواليس.. سحر وأمير.. وبالآخر فيليب: منعيد".