فنون ومشاهير

أحمد مكي يسخر من اعلامية في "الكبير أوي"

Lebanon 24
07-04-2022 | 11:00
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أثار الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي"، حالة من الجدل في كل حلقة من العمل، سواء بذكر أسماء شخصيات عامة، أو تسليط الضوء على قضية معينة، وفي مشهد من الحلقة الخامسة التي عرضت أمس، ذُكر اسم الإعلامية بوسي شلبي وأسلوبها الإعلامي في تغطية الأحداث الهامة.

وبدأت القصة في الحلقة الخامسة، عندما سأل هجرس، وهو الشخصية الذي يلعبها محمد سلام، جوني، شقيق الكبير، عن سر خسارة وزنه بشكل سريع؛ فقرر الأخير أن يخلق قضة خرافية تخص اسم الإعلامية بوسي شلبي؛ للهروب من الإجابة الحقيقية.

وقال جوني لهجرس، خلال مشهد الحلقة: قابلت بالصدفة في الطائرة بوسي شلبي، كانت بتصور الرحلة بالفيديو، ولكنها ذهبت إلى كابينة الطائرة تتشاجر مع الطيار؛ لأخذه منها الهاتف المحمول، وقفز من الطائرة، وبعد سقوط الطائرة في المياه، قمت بالسباحة حتى وصلت إلى جزيرة، وظهر لي شخص مخيف يضع قناعا، وعندما أزاله؛ وجدتها بوسي شلبي، لترد عليه قائلة: "ماتخافش مش هاكلك أنا هصورك".
المصدر: لها
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