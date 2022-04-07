فنان مصري شهير يكشف أسباب رفضه دخول ابنته "سارة" التمثيل

حل الفنان أحمد سلامة ضيفاً على برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حيث كشف أنه كان رافضاً لعمل ابنته سارة سلامة بالتمثيل في بداية مشوارها الفني.وأوضح سلامة أنه كان مشفقاً على ابنته من متاعب مهنة التمثيل، نافياً أن يكون رفضه لتمثيل سارة في البداية يرجع لكونه منتمياً إلى منطقة شعبية أو أنه يرى أن تمثيل الفتيات لا يناسب أسرته، مؤكداً أن التعب كان هو السبب الوحيد لرفضه الفكرة في البداية.وأكد أن اثنتين من بناته، سارة وزينب، احترفتا التمثيل إلى جانب ابنة أخرى درست الإخراج، وقال: "دخلت معهد السينما من غير ما أعرف، وقدمت من ورايا، أصحابي هم اللي قالوا لي".ويشارك أحمد سلامة حالياً في مسلسل "مزاد الشر" الذي يتم عرضه خلال شهر رمضان الجاري، وهو من بطولة كمال أبو رية، هالة فاخر، محمد نجاتي، مروة عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أحمد عبد الله محمود، كريم سامي مغاوري، مراد فكري صادق وهاجر الشرنوبي.فيما كان آخر أعمال سارة سلامة هو مسلسل "إسعاف يونس" من بطولة محمد أنور، محمد علي رزق، أحمد محارب ومنة عرفة.