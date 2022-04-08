رغم معارضة والدته... هل بدأ كريستيانو رونالدو بالتخطيط لزفافه فعلاً من جورجينا؟





وعلى الرغم من أن ممثّل رونالدو نفى ما يتمّ تداوله حول تخطيط نجم مانشستر يونايتد لحفل زفافه، فإن صحيفة The Sun أشارت إلى أن اللاعب البرتغالي كان اعترف في الفيلم الوثائقي الأخير، الذي قدّمته جورجينا على نتفليكس بأن علاقتهما ستنتهي بالزواج.



وفي الوثائقي الذي حمَل عنوان "أنا جورجينا"، قال رونالدو حين حلّ ضيفاً على إحدى حلقاته: "قد يكون ذلك في غضون عام، أو 6 أشهر، أو شهر. لكني متأكد بنسبة ألف بالمئة من حدوث ذلك". كشفت تقارير إخبارية عالمية أن نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو وحبيبته جورجينا رودريغيز، لديهما المزيد من الفواتير لدفعها هذه الفترة، بسبب استعداداتهما ليومهما الكبير.وعلى الرغم من أن ممثّل رونالدو نفى ما يتمّ تداوله حول تخطيط نجم مانشستر يونايتد لحفل زفافه، فإن صحيفة The Sun أشارت إلى أن اللاعب البرتغالي كان اعترف في الفيلم الوثائقي الأخير، الذي قدّمته جورجينا على نتفليكس بأن علاقتهما ستنتهي بالزواج.وفي الوثائقي الذي حمَل عنوان "أنا جورجينا"، قال رونالدو حين حلّ ضيفاً على إحدى حلقاته: "قد يكون ذلك في غضون عام، أو 6 أشهر، أو شهر. لكني متأكد بنسبة ألف بالمئة من حدوث ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن جورجينا تنتظر اليوم ولادة توأمها في أي لحظة، فقد باتت في المراحل الأخيرة من الحمل. وكانت أنجبت طفلتهما آلانا مارتينا منذ نحو 4 سنوات، كما أنها تهتمّ بأطفاله الثلاثة.



كريستيانو رونالدو كان أكّد في أكثر من لقاء أنه وجد في جورجينا شريكته المثالية، منذ رؤيتها للمرّة الأولى -في العام 2016- داخل متاجر Gucci حيث كانت تعمل؛ كما أشار إلى أنه طلب فعلياً يدها للزواج، لكنهما لم يحدّدا الموعد بعد.