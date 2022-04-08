فنون ومشاهير

بعد الهجوم على رقصها والمطالبة بإبعادها من الكويت: الممثلة الشهيرة تتوعد: "ما شفتو شي... اللعب التقيل جاي!" (فيديو)

Lebanon 24
08-04-2022 | 04:07
A-
A+
Doc-P-940109-637850131908463502.jpg
Doc-P-940109-637850131908463502.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قامت الممثلة المصرية نور الغندور بتجاهل الهجوم ضد مسلسل "من شارع الهرم إلى..."، متوعدةً الجمهور بقولها: "مشكورين وايد على الأصداء، بعدكن ما شفتو شي من المسلسل، بس اللعب التقيل جاي".

 

وكانت الغندور المقيمة في الكويت تعرّضت لانتقادات بسبب تجسيدها دور الراقصة الشرقية "كريمة" في العمل، من بينها مطالبة النائب الكويتي حمدان العازمي بإبعادها من البلاد إذ قال: "حاولت التواصل مع الممثلة نور الغندور للاستفسار عمّا قامت به في المسلسل من أفعال مشينة لكنها لا ترد على مكالماتي، وهذا يعني أنها مصرّة على استكمال ذلك، لذا أدعو المسؤولين لمنعها من دخول الكويت".

 

A post shared by مس انستا (@ms.instaaa)


 

وتدور أحداث المسلسل حول طبيبة نسائية بارعة، والدة متحكّمة، جدّة عطوف، وحاكمة تضع قوانين مملكتها الخاصة في العمل والمنزل وتطالب الجميع بالتنفيذ، وهو من بطولة: هدى حسين، خالد البريكي، نور الغندور، ليلى عبدالله، مرام، أحمد إيراج، عبد المحسن القفاص، لولوة الملا، فرح الصراف، محمد الرمضان، خالد الشاعر، نور الشيخ، إيمان الحسيني، ناصر الدوسري وبمشاركة الممثلة السورية روعة السعدي وآخرين... وكتابة هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح.

 

 

 

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:48 | 2022-04-08
08:09 | 2022-04-08
08:00 | 2022-04-08
07:19 | 2022-04-08
07:02 | 2022-04-08
06:15 | 2022-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website