بعد الهجوم على رقصها والمطالبة بإبعادها من الكويت: الممثلة الشهيرة تتوعد: "ما شفتو شي... اللعب التقيل جاي!" (فيديو)

قامت الممثلة المصرية نور الغندور بتجاهل الهجوم ضد مسلسل "من شارع الهرم إلى..."، متوعدةً الجمهور بقولها: "مشكورين وايد على الأصداء، بعدكن ما شفتو شي من المسلسل، بس اللعب التقيل جاي".

وكانت الغندور المقيمة في الكويت تعرّضت لانتقادات بسبب تجسيدها دور الراقصة الشرقية "كريمة" في العمل، من بينها مطالبة النائب الكويتي حمدان العازمي بإبعادها من البلاد إذ قال: "حاولت التواصل مع الممثلة نور الغندور للاستفسار عمّا قامت به في المسلسل من أفعال مشينة لكنها لا ترد على مكالماتي، وهذا يعني أنها مصرّة على استكمال ذلك، لذا أدعو المسؤولين لمنعها من دخول الكويت".

وتدور أحداث المسلسل حول طبيبة نسائية بارعة، والدة متحكّمة، جدّة عطوف، وحاكمة تضع قوانين مملكتها الخاصة في العمل والمنزل وتطالب الجميع بالتنفيذ، وهو من بطولة: هدى حسين، خالد البريكي، نور الغندور، ليلى عبدالله، مرام، أحمد إيراج، عبد المحسن القفاص، لولوة الملا، فرح الصراف، محمد الرمضان، خالد الشاعر، نور الشيخ، إيمان الحسيني، ناصر الدوسري وبمشاركة الممثلة السورية روعة السعدي وآخرين... وكتابة هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح.