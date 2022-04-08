بعد سنوات من الغياب عن الساحة الفنية.. شاهدوا كيف أصبحت آلين خلف (صور)

نشرت الفنانة ألين خلف صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت آلين وهي تحتفل بعيد ميلادها الذي يُصادف في 12 نيسان، وبدت لم تتغير ابدا وبالملامح نفسها التي عرفها بها الجمهور منذ سنوات طويلة.

يُذكر ان آلين غائبة عن الساحة الفنية منذ زواجها من كارلو ايوب وهو ابن الفنان الكوميدي ايلي أيوب ولديها ابنة منه.