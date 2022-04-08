فنون ومشاهير

لقطة تكشف فبركة مقلب رامز جلال مع هنا الزاهد.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
08-04-2022 | 06:15
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بعدما حلّت الفنانة المصرية هنا الزاهد ضيفة في واحدة من حلقات برنامج المقالب للنجم رامز جلال، تداول الجمهور عبر "السوشيل ميديا" مقاطع فيديو ولقطات من الحلقة، معتبرين انّها تكشف معرفة الزاهد بالمقلب. 
 
فبعدما كانت الزاهد منهارة، وظلت تصرخ في البرنامج وتبكي بشدة، الا انّه وفي لحظة ظهور رامز جلال بجوارها وخلع القناع، لم تتفاجأ هنا من ظهور رامز، واستمرت في الصراخ، وعندما اقتربت الكاميرا من وجهها لم تظهر أي دموع، وهو ما اعتبره الجمهور دليلاً واضحاً أنها كانت على علم بالمقلب. 
 
 
 
ويعيد هذا الحديث ما يتم تداوله في كل عام، بأنّ الضيوف يعلمون مسبقاً بأنّ ثمة مقلباً سينفذ بهم وهو ما يتم الاتفاق عليه لقاء مبالغ كبيرة يتقاضاها الضيوف على ظهورهم.
 
 
 
 
المصدر: لها
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