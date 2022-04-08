فنون ومشاهير

هذه الممثلة شقيقة النجم الشهير.. هل كان السبب في إبتعادها عن الفن؟ (فيديو)

Lebanon 24
08-04-2022 | 08:00
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حلّت الفنانة إيناس مكي، شقيقة النجم أحمد مكي ضيفةً على برنامج "خط أحمر" الذي يقدّمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، حيث وصفت شقيقها بـ"العبقري"، مؤكدةً أن الجمهور بات يعرف حديثاً أنهما شقيقان.

وقالت إيناس إن علاقتها بشقيقها جيدة جداً، ونفت ما قيل من أن أحمد مكي كان سبباً في إيقافها عن التمثيل بعد فيلم "الحاسة السابعة"، مؤكدةً: "كان إيفيه مرتبط بشخصيتي اللي كنت بقدمها في الفيلم".
 
 
حصلت إيناس على بكالوريوس في الإعلام، لكنها عملت في مجال الإعلانات، وهو كان طريقها المختصر الى الفن وعالم التمثيل.

بدأت إيناس مكي مسيرتها الفنية بأدوار صغيرة وكان يغلب عليها طابع الإغراء والفتاة الجذابة، ثم قدّمت أشهر أدوارها في فترة التسعينيات، وكان بمثابة انطلاقة كبيرة لها وهو دور الطبيبة الأميركية "روز" زوجة الابن في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" من بطولة الفنان الراحل نور الشريف.

المصدر: لها
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