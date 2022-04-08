وائل كفوري نجم إعلانات رمضان

في مفاجآة من نوع خاص، يستعد وائل كفوري لخوض تجربة جديدة. للمرة الأولى، يخوض ملك الرومانسية وائل كفوري تجربة الحملات الإعلانية الرمضانية حيث أنهى أخيراً تصوير حملة إعلانية خاصة لأحد أشهر المنتجعات السكنية الحديثة في مصر، على أن تُعرض خلال ساعات وتحمل الأغنية عنوان "مكان في القلب"، لينضم وائل إلى نجوم إعلانات رمضان هذا الموسم الذي شارك فيه عدد كبير من النجوم؛ بداية من الهضبة عمرو دياب وتامر حسني وإليسا وميريام فارس ومنى زكي ونيللي كريم حتى أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبري وأحمد السقا.وقد بدأت الشركة بالترويج لحملتها الإعلانية بنحو أثار الجدل عبر صفحات السوشيال ميديا، حيث نشرت برومو الإعلان من دون الكشف عن وجه نجم الحملة الإعلانية.حفل زفافعلى صعيد آخر، يتردد أن وائل كفوري يستعد لحفل زفاف قريب إلى حبيبته اللبنانية، على أن يكون الحفل في قبرص، وقد التزم كفوري الصمت تجاه أخبار زفافه لحين الوقت المناسب.