ياسمين صبري تحسم الجدل... هل إنفصلت عن أحمد أبو هشيمة؟ (صورة)

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، صورة مقسمة إلى نصفين بالتشارك مع زوجها رجل الأعمال المعروف أحمد أبو هشيمة، وذلك في رد منهما على ما أثير في الأيام القليلة الماضية، حول انفصالهما.





كانت الفنانة المصرية ياسمين صبري نشرت في الأيام القليلة الماضية، تدوينة على صفحتها الشخصية في فيسبوك، تضمنت كلاماً غامضاً، جاء فيه: "أمور من الصعب قولها وفعلها ولكنها ستقويك وتحررك، من بينها المصارحة بما يصعب البوح به والمواجهة المباشرة، الوقوف أمام المرآة من دون اتخاذ وضعيات تحسينية وقبول نفسك كما أنت". كانت الفنانة المصرية ياسمين صبري نشرت في الأيام القليلة الماضية، تدوينة على صفحتها الشخصية في فيسبوك، تضمنت كلاماً غامضاً، جاء فيه: "أمور من الصعب قولها وفعلها ولكنها ستقويك وتحررك، من بينها المصارحة بما يصعب البوح به والمواجهة المباشرة، الوقوف أمام المرآة من دون اتخاذ وضعيات تحسينية وقبول نفسك كما أنت".

ياسمين صبري تابعت بالقول: "قول كلمات جميلة لنفسك والتحدث معها كأنها أهم شخص قابلته. مسامحة من آذوك والتخلص من الحقد، لأن ما قاموا به يمثلهم ولا علاقة له بك. وفي النهاية التخلص من هوس ما يقوله الآخرون عنكِ وكيف يرونك".



هذه التدوينة دفعت منصات إخبارية كثيرة إلى الحديث رسمياً عن انفصال الزوجين، وذلك بعد شجار دار بينهما، بسبب خيانته لها، ودخول نجمة عربية إلى حياته سراً، ورغم أن بعض المواقع الأخرى تحدثت عن أن طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة، مجرد شائعة تطال الثنائي المعروف، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تنال فيها الشائعات من ياسمين صبري وزوجها أحمد أبو هشيمة.