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فنون ومشاهير
إبنة ملكة جمال لبنان السابقة كبُرت وأصبحت شابة جميلة... شاهدوا إطلالتها بـ"الكروب توب" (صورة)
Lebanon 24
09-04-2022
|
05:00
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة، ساندرا رزق، صورة برفقة إبنتها نور، من داخل المصعد. وقد خطفت الاخيرة الانظار، بإطلاتها بـ"كروب توب" أبيض، مع جاكيت. ولاحظ المتابعون أنّها كبُرت وأصبحت جميلة مثل والدتها.
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Lebanon 24
ساندرا رزق
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