فنون ومشاهير

مقدّم البرامج اللبناني الشهير يستعرض سيارته "المازيراتي" الفارهة... شاهدوا الصور!

Lebanon 24
09-04-2022 | 03:07
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نشر مقدّم البرامج وسام بريدي، صورا عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، ظهر فيها وهو يقود سيارته الفارهة من نوع "مازيراتي"، في دبي.
 
 
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وسام بريدي

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