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فنون ومشاهير
"يا ريت ما خلقت بلبنان"... ممثل لبناني يكشف عن معاناته لتأمين الدواء: "ببرم 100 صيدلية"
Lebanon 24
09-04-2022
|
03:27
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روى الممثل والكاتب طارق سويد عن معاناته في تأمين الدواء في لبنان. وسُئل "بعدما زرت كندا، هل تمنّيت لو لم تولد في لبنان؟"، فأجاب "زرت كندا لفترة طويلة وتمنّيت لو لم أولد في لبنان، وأعاني في تأمين دوائي اليومي".
وتابع سويد في حديثٍ للـ"أل بي سي": "ببرم 100 صيدلية، ونهار يللي بلاقي الدواء بعمل حفلة. تخايل وين صرنا".
المصدر: لها
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