فنون ومشاهير

الجمهور يهاجم محمد فؤاد بالسيلفي في أولى حفلات رمضان

Lebanon 24
09-04-2022 | 16:00
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أحيا الفنان الكبير محمد فؤاد أولى حفلاته الغنائية داخل إحدى الخيام الرمضانية في مدينة الشيخ زايد، بحضور كامل العدد من مختلف الأعمار والجنسيات العربية، الذين التف العشرات منهم حوله بمجرد وصوله لالتقاط الصور السيلفي معه.

وكان فؤاد قد وصل مكان الحفل مرتديا ملابس كاجوال وبمجرد دخوله الخيمة مردداً أغنية "بين إيديك" احتشد حوله عدد كبير من الجمهور لالتقاط الصور السيلفي معه بشكل منعه للوصول إلى خشبة المسرح.
 


وحرص فؤاد على تحية الحضور وتهنئتهم بالشهر الكريم وطالب المحتشدين حوله بترك الموبايلات والعودة إلى مقاعدهم للاستمتاع بالحفل مازحاً: "الموبايل فيه سم قاتل".
المصدر: لها
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