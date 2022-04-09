فنون ومشاهير

ويل سميث مطرود من الأوسكار مدة 10 سنوات

Lebanon 24
09-04-2022 | 11:00
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أصدرت أكاديمية الفنون في هوليوود قراراً بمنع الممثل االأميركي ويل سميث من حضور حفل توزيع الأوسكار لمدة 10 سنوات، عقوبة على صفعه زميله ومواطنه كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الأخير.

وجاء في بيان أصدرته الأكاديمية أن تصرفات سميث تعد انتهاكاً لسلوك الأكاديمية، بما في ذلك الاتصال الجسدي غير الملائم، والسلوك المسيء وتعريض نزاهة الأكاديمية للخطر.

ووصفت سلوك سميث بأنه غير مقبول"، وقالت إن الفائز بجائزة الأوسكار مؤخرا لن يُسمح له في أي أحداث أو برامج تستضيفها المجموعة لمدة 10 سنوات.

وأشار البيان إلى أن اللجنة المنظمة "لم تعالج بشكل كاف الوضع داخل القاعة"، ولم تكن جاهزة للتعامل مع هذا الأمر "غير المتوقع".

وشكرت الأكاديمية كريس روك أيضاً على "الحفاظ على رباطة جأشه في ظل ظروف استثنائية".

وأوضحت إن حظر سميث يهدف إلى حماية الفنانين والضيوف، مضيفة أنه يهدف إلى "استعادة الثقة في الأكاديمية".

وصدر القرار بعد أقل من أسبوعين من صفع ويل سميث للممثل الكوميدي، كريس ورك، في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022.
المصدر: لها
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