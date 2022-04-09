فنون ومشاهير

فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)

Lebanon 24
09-04-2022 | 10:52
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اغرورقت عينا الممثل المصري أحمد السعدني على الهواء مباشرة، بسبب عرض صورة زوجته الراحلة أمامه، خلال حلوله ضيف برنامج "حبر سري" من تقديم الإعلامية اسما ابراهيم على شاشة "القاهرة والناس".

وعرضت المضيفة صوّر ابني السعدني وزوجته أمل سليمان التي وافتها المنية في أب من عام 2019، فدخل الفنان في حالة من التأثر الشديد حابساً دموعه في عينه.

ورداً على طلب ابراهيم بتوجيه كلمة لأصحاب الصور، قال "بحبكم"، ثم طلب الانتقال إلى الفقرة التالية وحجب الصور.

ويشارك أحمد السعدني في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "كله بالحب" مع زينة وصابرين وهالة فاخر ومصطفي درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج شركة "سكيرمو ميديا".
المصدر: لها
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