ممثلة لبنانية مرشحة للانتخابات على لائحة "التيار الوطني".. والجمهور: "يي طلعتي عونية"! (فيديو)

ظهرت الممثلة كارلا بطرس خلال إعلان "التيار الوطني الحر" لوائحه الانتخابية خلال احتفال أقيم أمس السبت في "الفوروم دو بيروت"، وهي مرشحة على لائحة "التيار" عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة بيروت الأولى.

ونشرت كارلا فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام من الاحتفال، وعلقت عليه بالقول: "انا بتنفس حرية".

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وتمنى العديد من المتابعين لكارلا التوفيق والفوز في الانتخابات النيابية، في حين أسف البعض الآخر لكونها مرشحة مع "التيار الوطني الحر"، وعلّق أحدهم قائلاً: يي طلعتي عونية".