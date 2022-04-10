فنون ومشاهير

اليسا تُحدث ضجة.. ظهرت وهي ترقص بطريقة غريبة والجمهور يسخر منها شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)

Lebanon 24
10-04-2022 | 00:30
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احتفلت الفنانة اليسا بعودتها إلى خدمات البث الموسيقي "أنغامي" برقصة غريبة، حظيت بتفاعل واسع بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ووثقت إليسا احتفالها وفريق "أنغامي" بعودتهما، حيث ظهرت أمام طاولة عليها قالب حلوى، ثم بدأت بالرقص بحركات غريبة مع أحد الأشخاص المتواجدين معها، ثم اتجهت إلى شخص آخر معها في الاحتفالية، واحتضنته.

 

A post shared by زهّورة | إليسا🇸🇦🎶 (@elissafns)


 
 

وسخر العديد من المتابعين من رقصة اليسا وتساءل البعض إن كان لرقصتها اسم أم أنها رقصة خاصة بها، على أنغام الموسيقى.

 

وكانت إليسا عبرت عن سعادتها بخبر عودتها لـ "أنغامي" وعلقت قائلة: "هيا لنحطم أرقاماً قياسية جديدة".

المصدر: فوشيا
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