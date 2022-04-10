فنون ومشاهير

ظهرت بجمبسوت أسود وتتشبه برجال المافيا.. الإعلامية منى أبو حمزة مفاجأة "للموت 2"! (فيديو)

Lebanon 24
10-04-2022 | 05:00
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خاضت الإعلامية منى أبو حمزة تجربتها التمثيلية الأولى، من خلال مشاركتها في مسلسل "للموت 2"، حيث جسدت شخصية رندا زعيمة العصابة المتخصصة في تهريب الأسلحة.

 

وظهرت منى وهي ترتدي جمبسوت أسود، وتتشبه برجال المافيا من خلال وقفتها وطريقة تدخينها ورميها للسيجارة عند وصول الممثل محمد الأحمد الذي ظهر وهو يتأهب لحضورها ويقبل يدها مرددا: "أؤمريني"، لتبادره منى بالقول: "محلو يا أزعر".

A post shared by Mona Abou Hamze (@monaabouhamzeofficial)


 
 

وكان من اللافت، أن هذه المشاركة سلطت الضوء على الصداقة والمودة التي تجمع بين الإعلامية منى أبو حمزة والممثلة ماغي بو غصن، إذ كانت من أوائل النجوم الذين باركوا لها خوضها هذه التجربة الجديدة في مسيرتها، إذ علقت بو غصن: "اهلا وسهلا بالست رندا نورتي"، لتبادرها الأخيرة بالرد: "انت يلي ست الستات".

 

وتفاعل المتابعون مع ظهور منى أبو حمزة الأول في مسلسل "للموت" الجزء الثاني، معبرين عن فرحتهم بخوضها هذه التجربة.

المصدر: فوشيا
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