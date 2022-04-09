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فنون ومشاهير
هذا ما اعلنته يسرا عن تجربة الإنتاج السينمائي!
Lebanon 24
09-04-2022
|
23:27
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كتبت داليا ماهر في الشرق الاوسط:
تطل الفنانة المصرية يسرا على الشاشة خلال الموسم الرمضاني الجاري عبر مسلسلها الجديد «أحلام سعيدة»، في تجربة «كوميدية» ممتزجة بالتشويق، وتحمل روحاً مختلفة. يسرا قالت في حوارها مع «الشرق الأوسط» إن «شخصية (ديدي هانم) التي تجسدها في المسلسل لديها سمات وصفات مختلفة»، معتبرة هذا الدور «مرحلة جديدة في شكل الأدوار النسائية التي تقدمها بالدراما التلفزيونية».
في البداية، قالت يسرا إنها اختارت العودة للكوميديا مجدداً منذ تقديم مسلسل «شربات لوز»: وتقول: «المسلسل تصنيفه (كوميدي)؛ لكنه يغلب عليه طابع التشويق والإثارة، ويحمل روحاً مختلفة، واختياري له جاء بعد فترة كبيرة من التفكير في تقديم عمل كوميدي؛ فنجاح مسلسل (حرب أهلية) العام الماضي، وضعني في ورطة وتفكير عميق في اختيار ما يليه، لذلك تخوفت كثيراً من خوض تجربة (أحلام سعيدة)، فالنجاح الكبير يقلق أكثر من الفشل، ورغم حماسي لهذه التجربة الكوميدية، فإنني انشغلت بالتفكير في مدى تقبل الناس لشخصية (ديدي هانم)، فالجمهور لا يسامح في تخاذل الفنان الذي عوده على مستوى خاص من الأدوار المركبة والصعبة».
وعبّرت يسرا عن سعادتها بردود فعل الجمهور بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل «استشعرت ردود الفعل الإيجابية منذ طرح البرومو الدعائي للعمل، فأنا أجتهد في انتقاء شخصياتي بقدر استطاعتي، وتاريخي يؤكد احترامي للمتلقي، وهكذا سيجدني الناس كل عام في شكل وشخصية جديدة تسعدهم». وأكدت يسرا أن مشاركة عدد من النجمات وضع العمل في خانة التصنيف كمسلسل نسائي: «فالأدوار الرئيسية تعتمد على غادة عادل، ومي كساب وشيماء سيف، ولا يمكننا إغفال فناني الكوميديا الذين أعتبر وجودهم إضافة مهمة وكبيرة نظراً لمساندتهم للكوميديا داخل العمل، ومنهم أوتاكا وانتصار، وهشام إسماعيل وحمدي الميرغني وشاهين وعماد رشاد، وسامي مغاوري، فهم جميعاً مجموعة قوية في عالم الكوميديا».
وتحدثت الفنانة المصرية عن التعاون مع المخرج عمرو عرفة والكاتبة هالة خليل، قائلة: «سعدت بالتعاون لأول مرة مع هالة خليل من خلال تقديمها نصاً كوميدياً للمرة الأولى أيضاً، أما المخرج عمرو عرفة فقد تعاونت معه عندما أشرف على إنتاج أول أفلامي كمنتجة (ضحك ولعب وجد وحب)، كما تعاونت معه كمخرج من خلال مسلسل (سرايا عابدين) الذي أعتبره تجربة صعبة ومختلفة في كل شيء من ناحية الصوت والأداء والملابس، وكان السبب وراء موافقتي على تقديم شخصية (خوشيار هانم... الوالدة باشا) وأنا مطمئنة، هو تشجيع عمرو عرفة».
وكشفت يسرا عن سبب عدم خوضها تجربة الإنتاج مجدداً بعد فيلم «ضحك ولعب وجد وحب»، قائلة: «هذا العمل هو أول وآخر إنتاج، أقوم به، لأن الإنتاج الفني يتطلب مهارة معينة، فالأمر ليس سهلاً كما يعتقد البعض، في ظل وجود نجوم وأسماء كبيرة في العمل».وأشارت يسرا إلى أن تجربة المنصات كانت سبباً في غزارة الأعمال الدرامية، قائلة: «استطاعت المنصات أن تفتح أبواباً كثيرة لكل الناس، وأصبح الوجود أسهل دون انتظار فترات طويلة في طابور العرض، كما سهّلت المنصات طريقة العرض وتحقيق سرعة الانتشار، ففكرة عرض الأعمال التي تحتوي على 10 حلقات أو 5 حلقات ممتازة، وأنا شخصياً أرحب بها، وهي فرصة لوجود الفنان باستمرار دون التقيد بموسم بعينه»
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