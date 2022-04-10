بالفيديو.. سلاف فواخرجي تفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن وفاة والدها!

فجّرت النجمة السورية سلاف فواخرجي مفاجأة من العيار الثقيل كاشفة أن ممرضة تسبب بوفاة والدها محمد فواخرجي بجرعة زائدة من الدواء.وقال خلال حلولها ضيفة الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات في برنامج "شو القصة": "استعنت بممرضة لأن وائل كان لديه تصوير والأولاد منشغلين في دراستهم، وانا كاتبة الأدوية كلها التي يجب أن يأخذها".وأضافت: "وصف الطبيب دواء "ترامادول" لوالدي كي يأخذه عند الوجع الشديد وللضرورة القصوى، في غضون خمس وست أيام أعطته الممرضة جرعة زايدة من الترامادول سببت بنهاية حياته، ولم نعلم انه تلقى جرعة زائدة إلا بعد وفاته".وكانت فواخرجي فُجعت بوفاة والدها في شهر أيلول من عام 2021 الماضي، بعد 3 سنوات على وفاة والدتها الكاتبة ابتسام أديب.