21
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
زوجة مقدم البرامج اللبناني الشهير عارضة الازياء التونسية تحتفل ب"الشعانين" مع بناتها (صور)
Lebanon 24
10-04-2022
|
06:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر مقدم البرامج وسام بريدي صورة عبر خاصية الستوري عبر حسابه على "انستغرام" جمعت والدته بزوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي برفقة ابنتيه بيلا وصوفيا من أمام إحدى الكنائس وذلك بمناسبة أحد الشعانين.
مواضيع ذات صلة
الراعي في عظة الشعانين: زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان تشكل منبهاً للمسؤولين
Lebanon 24
الراعي في عظة الشعانين: زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان تشكل منبهاً للمسؤولين
10/04/2022 14:43:39
10/04/2022 14:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي في عظة الشعانين: نرجو ان يكون العيد مباركا وفاتحة خير على الأطفال الذين يعيشون الفقر والقلق بسبب الأزمات التي تسبب بها الكبار من المسؤولين السياسيين
Lebanon 24
الراعي في عظة الشعانين: نرجو ان يكون العيد مباركا وفاتحة خير على الأطفال الذين يعيشون الفقر والقلق بسبب الأزمات التي تسبب بها الكبار من المسؤولين السياسيين
10/04/2022 14:43:39
10/04/2022 14:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
في أحد الشعانين... هوشعنا لخلاص لبنان
Lebanon 24
في أحد الشعانين... هوشعنا لخلاص لبنان
10/04/2022 14:43:39
10/04/2022 14:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانيون في الامارات يحتفلون بالشعانين حضوريا وبكثافة
Lebanon 24
اللبنانيون في الامارات يحتفلون بالشعانين حضوريا وبكثافة
10/04/2022 14:43:39
10/04/2022 14:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وسام بريدي
الشعانين
ريم السعيدي
الأكثر قراءة
فرنجية يكشف تفاصيل لقائه مع باسيل برعاية نصرالله.. ماذا قال؟
Lebanon 24
فرنجية يكشف تفاصيل لقائه مع باسيل برعاية نصرالله.. ماذا قال؟
14:10 | 2022-04-09
09/04/2022 02:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ في موعد الإفطار.. اسرائيل تضربُ سوريا من سماء لبنان!
Lebanon 24
قصفٌ في موعد الإفطار.. اسرائيل تضربُ سوريا من سماء لبنان!
12:50 | 2022-04-09
09/04/2022 12:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توفّر عليكم الأموال.. سلعة بـ"الدولار" مطلوبة بقوّة في لبنان!
Lebanon 24
توفّر عليكم الأموال.. سلعة بـ"الدولار" مطلوبة بقوّة في لبنان!
13:19 | 2022-04-09
09/04/2022 01:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" داخل سوبر ماركت في طرابلس.. ماذا جرى؟
Lebanon 24
"ولعت" داخل سوبر ماركت في طرابلس.. ماذا جرى؟
11:17 | 2022-04-09
09/04/2022 11:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مرشحة للانتخابات على لائحة "التيار الوطني".. والجمهور: "يي طلعتي عونية"! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مرشحة للانتخابات على لائحة "التيار الوطني".. والجمهور: "يي طلعتي عونية"! (فيديو)
02:00 | 2022-04-10
10/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:00 | 2022-04-10
ظهرت بجمبسوت أسود وتتشبه برجال المافيا.. الإعلامية منى أبو حمزة مفاجأة "للموت 2"! (فيديو)
03:00 | 2022-04-10
نادين الراسي برفقة وزير الطاقة.. والجمهور يُلاحظ تغييراً واضحاً بشكلها هل خضعت للتجميل؟ (صور)
02:00 | 2022-04-10
ممثلة لبنانية مرشحة للانتخابات على لائحة "التيار الوطني".. والجمهور: "يي طلعتي عونية"! (فيديو)
00:30 | 2022-04-10
اليسا تُحدث ضجة.. ظهرت وهي ترقص بطريقة غريبة والجمهور يسخر منها شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
23:27 | 2022-04-09
هذا ما اعلنته يسرا عن تجربة الإنتاج السينمائي!
23:00 | 2022-04-09
جراحة عاجلة لعبد الرحمن أبو زهرة.. وابنه يكشف حالته الصحية
فيديو
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
10:52 | 2022-04-09
10/04/2022 14:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
10/04/2022 14:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
08:48 | 2022-04-08
10/04/2022 14:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact