زوجة مقدم البرامج اللبناني الشهير عارضة الازياء التونسية تحتفل ب"الشعانين" مع بناتها (صور)

نشر مقدم البرامج وسام بريدي صورة عبر خاصية الستوري عبر حسابه على "انستغرام" جمعت والدته بزوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي برفقة ابنتيه بيلا وصوفيا من أمام إحدى الكنائس وذلك بمناسبة أحد الشعانين.