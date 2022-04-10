فنون ومشاهير

من الفن الى السياسة.. عائلة نعمة تدعم واحدة من المرشحات (فيديو)

Lebanon 24
10-04-2022 | 23:00
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نشر الفنان جورج نعمة فيديو عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عائلة نعمة مع شقيقتهم ليال المرشحة على المقعد الماروني في البترون، معلنين الدعم الكامل لها.
وكتب نعمة من عيلتنا، عيلة نعمة، حبّينا نعيّدكن و نعلن دعمنا التّام و الكامل لترشّح أختنا ليال نعمة للإنتخابات النيابيّة عن المقعد الماروني ببلاد البترون. 
ليال نعمة مرشّحة مستقلّة بتمثّلنا و بتحكي لسان حال كل مواطنة و مواطن حرّ رافض للواقع الأسود اللي وصلنالو.
 فرصتنا الوحيدة لتغيير واقعنا اليوم  بتبدا بانتخاب مرشّحين مستقلّين و كَفوؤين ما بيشبهو الصّورة النمطيّة اللي عوّدونا علَيا بلبنان.
 بصندوق الإقتراع، صوتكن قادر يعمل كل الفرق.
ليال نعمة تمثل كل انسان حرّ و هي صوت كل امرأة لبنانية مناضلة و ثائرة و رؤيوية تسعى للتغيير.
كمواطنين محايدين، نحنا منعطي صوتنا لليال بكل فخر و بكل ثقة، على أمل إنّو سوا نرجع نبني وطن بيشبه أحلامنا.
 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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