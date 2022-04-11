فنون ومشاهير

فنان شهير يعترف: أنا خنت مراتي

Lebanon 24
11-04-2022 | 05:00
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اعترف الفنان المصري سعد الصغير في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية راغدة شلهوب، بأنه تسبب في حزن زوجته والدة أولاده كثيراً، ودعاها إلى أن تصفح عما فعله معها.

الفنان والمطرب الشعبي المصري قال في لقائه التلفزيوني: " المرأة الوحيدة التي قد أبكي إذا تركتني هي زوجتي وأم أولادي، أنا أحزنتها كثيراً وخنتها وأتأسف لها، ومستعد أن أقبل قدمها لتسامحني".

وأضاف: "زوجتي تحمَّلت كثيراً، هي معي منذ أن كانت ثلاجة منزلنا فارغة لا يوجد بها سوى (المخلل)، كنا وقتها نعيش في الأرياف، والدليل على أن الزوجة تعيش حياة كريمة أن يكون في المنزل طعام كثير، وكانت تخفي الأمر عن أسرتها وتحمَّلتني كثيراً، إذا قمت بتكريمها سأكرمها كل 3 أيام".

وشدد في الوقت نفسه على أن زوجته تعرَّضت لمواقف كثيرة بسبب المعجبات، مضيفاً: "بمجرد أن ألتقي بفتاة معجبة تطلب مني مثلاً التقاط صورة يتصل بها أحد الأشخاص ويخبرها أنني أجلس مع فتاة، هي تحمّلت كثيراً".
 

المصدر: عربي بوست
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