ابنة نوال الزغبي تسرق الأضواء منها بآخر ظهور لها.. وفستانها الشفاف يلفت الأنظار (صور)

شاركت الفنانة نوال الزغبي في ليالي رمضان على قناة MBC1، وكان لافتا ظهور ابنتها تيا ديب معها.

وكشفت نوال عن طبيعة علاقتها مع ابنتها "تيا"، مشيرة إلى أنها كانت "مُتعبة" في فترة المراهقة قبل أن تصبح صديقتها المقربة التي تتحدث معها يوميا وتستشيرها في مختلف أمورها.

ومرت علاقة نوال وتيا سابقا بفترات انقطاع وخلافات الا انهما تجاوزا الأمر وعادت العلاقة بين الأم وابنتها على أحسن ما يُرام.

وتحدثت تيا عن علاقتها بوالدتها خلال البرنامج وكم هي فخورة بها.

ولفتت تيا الأنظار بجمالها وإطلالتها حيث ارتدت فستانا أسود ضيقاً متوسط الطول ويتميز بقماشة شفافة في وسطه وأسفله.