فنون ومشاهير

ماغي بو غصن تخطف الأنظار بإطلالة فخمة بالأبيض.. والجمهور يعلّق: "طالعة ملكة" (صور وفيديو)

Lebanon 24
11-04-2022 | 04:44
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شاركت الممثلة ماغي بو غصن في برنامج "هلا بك" على قناة دبي، ولفتت الأنظار بإطلالتها.

 

فقد ظهرت ماغي بجمسبوت باللون الأبيض ويتميز بكاب طويل عند الأكتاف ومرصعا بالأحجار الملونة من توقيع المصمم اللبناني أنطوان القارح.

 

A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)


 
 

واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع وماكياجا ناعما.

 

وأثنى المتابعون على إطلالة ماغي الجميلة والأنيقة، وعلق أحدهم قائلاً: "طالعة ملكة".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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