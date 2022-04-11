ماغي بو غصن تخطف الأنظار بإطلالة فخمة بالأبيض.. والجمهور يعلّق: "طالعة ملكة" (صور وفيديو)

شاركت الممثلة ماغي بو غصن في برنامج "هلا بك" على قناة دبي، ولفتت الأنظار بإطلالتها.

فقد ظهرت ماغي بجمسبوت باللون الأبيض ويتميز بكاب طويل عند الأكتاف ومرصعا بالأحجار الملونة من توقيع المصمم اللبناني أنطوان القارح.

واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع وماكياجا ناعما.

وأثنى المتابعون على إطلالة ماغي الجميلة والأنيقة، وعلق أحدهم قائلاً: "طالعة ملكة".