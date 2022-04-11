18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
مزيد من المفاجآت في حلقات "للموت 2"
Lebanon 24
11-04-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتصاعد وتيرة مسلسل "للموت2" الذي يُعرض في جزء ثانٍ على أكثر من محطة ومنصة، ويبدو أن الصراع بين "ريم/وجدان" وهادي سيكون أقوى في الحلقات المقبلة.
ولفتت معلومات إلى اللقطة التي شاهدناها في الحلقة الخامسة والتي يطلب فيها حارس المزرعة نقولا دانيال رؤية الطفلة التي حاول هادي اختظافها؛ وهي حفيدة ريم من ابنتها التي تربت بعيداً عن أمها وتزوجت في سن مبكرة ورزقت بهذه الطفلة، يؤي الصراع بين سحر وهادي إلى اختطافها لمصلحة جدتها التي تطلب إعادة الطفلة على الفور إلى مكانها ويتحقق ذلك.
لكن اللافت في مشهد رؤية وجدان لحفيدتها في مزرعة هادي، كان إصرار المزارع على حمل الطفلة؛ الأمر الذي استغربته وجدان نفسها، فيما تقول بعض المعلومات إن الممثل المخضرم ممكن أن يكون والد وجدان الذي جلبه هادي من باب المفاجآت لزوجته والتشويق الذي يفاجئ المخرج فيليب أسمر جمهوره في كل مرة .
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة
هذا جديد قضية جريمة "أنصار".. اعتراف بالجريمة وأكثر!
Lebanon 24
هذا جديد قضية جريمة "أنصار".. اعتراف بالجريمة وأكثر!
07:13 | 2022-04-11
11/04/2022 07:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرتان بشأن عطلتي عيدي العمل والفطر.. إليكم المواعيد وعدد الأيام
Lebanon 24
مذكرتان بشأن عطلتي عيدي العمل والفطر.. إليكم المواعيد وعدد الأيام
06:39 | 2022-04-11
11/04/2022 06:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة آسيوية على شفير الإفلاس.. الأزمة وصلت كسرة الخبز
Lebanon 24
دولة آسيوية على شفير الإفلاس.. الأزمة وصلت كسرة الخبز
16:00 | 2022-04-10
10/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما يحصل لا يُصدّق: بطاقة خارج الخدمة تهدّد حياة 90% من الشعب اللبناني
Lebanon 24
ما يحصل لا يُصدّق: بطاقة خارج الخدمة تهدّد حياة 90% من الشعب اللبناني
04:00 | 2022-04-11
11/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ MTV تحتفل بأحد الشعانين مع عائلتها.. وابنها الصغير يلفت الأنظار بوسامته (صور)
Lebanon 24
مذيعة الـ MTV تحتفل بأحد الشعانين مع عائلتها.. وابنها الصغير يلفت الأنظار بوسامته (صور)
02:58 | 2022-04-11
11/04/2022 02:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:00 | 2022-04-11
انتقادات واسعة لغادة عادل وأحمد السعدني بسبب مشهد "جريء" (فيديو)
13:20 | 2022-04-11
ليال الاختيار تلفت الأنظار بثوبها الرمضاني في دبي (صور)
12:49 | 2022-04-11
قمر بإطلالة رمضانية مع ابنتها... شاهدوا جمالها (صورة)
12:14 | 2022-04-11
ملكة جمال لبنان بالمايوه... والجمهور يهاجمها: "محيها الدنيا رمضان"! (صورة)
10:20 | 2022-04-11
بعد أحاديث عن انفصالها عن احمد ابو هشيمة وصور اليخت.. ياسمين صبري تظهر بوجه نحيف
08:00 | 2022-04-11
سيرين عبد النور تحتفل بـ "الشعنينة" مع عائلتها.. والجمهور: دخيل الله على الجمال
فيديو
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
10:52 | 2022-04-09
11/04/2022 22:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
11/04/2022 22:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
08:48 | 2022-04-08
11/04/2022 22:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact