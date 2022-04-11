فنون ومشاهير

مزيد من المفاجآت في حلقات "للموت 2"

Lebanon 24
11-04-2022 | 11:00
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تتصاعد وتيرة مسلسل "للموت2" الذي يُعرض في جزء ثانٍ على أكثر من محطة ومنصة، ويبدو أن الصراع بين "ريم/وجدان" وهادي سيكون أقوى في الحلقات المقبلة.

ولفتت معلومات إلى اللقطة التي شاهدناها في الحلقة الخامسة والتي يطلب فيها حارس المزرعة نقولا دانيال رؤية الطفلة التي حاول هادي اختظافها؛ وهي حفيدة ريم من ابنتها التي تربت بعيداً عن أمها وتزوجت في سن مبكرة ورزقت بهذه الطفلة، يؤي الصراع بين سحر وهادي إلى اختطافها لمصلحة جدتها التي تطلب إعادة الطفلة على الفور إلى مكانها ويتحقق ذلك.

لكن اللافت في مشهد رؤية وجدان لحفيدتها في مزرعة هادي، كان إصرار المزارع على حمل الطفلة؛ الأمر الذي استغربته وجدان نفسها، فيما تقول بعض المعلومات إن الممثل المخضرم ممكن أن يكون والد وجدان الذي جلبه هادي من باب المفاجآت لزوجته والتشويق الذي يفاجئ المخرج فيليب أسمر جمهوره في كل مرة .
المصدر: نواعم
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