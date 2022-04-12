بعد حديثها عنه.. كيف ردّ قصي خولي على هيفاء وهبي؟ (صورة)

ردّ الممثل السوري قصي خولي على النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بعدما تحدّثت عن تمثيله في الأيام السابقة، وأبدت إعجابها به وبالصورة التي يظهر بها في الأعمال التي يقدّمها.



وعبر حسابه الخاص على إنستغرام، نشر قصيّ خولي صورةً لهيفاء، عبر خاصية القصص المصوّرة (Stories) وكتب معلّقاً: "النجمة هيفاء وهبي، أتمنى لكِ التوفيق والتألق الدائم، شكراً على كلامك واهتمامك، بكبر فيكِ. تحيّاتي".

كانت هيفاء قد أبدت إعجابها بخولي، في لقاءٍ مع مجلة "آرتيستا" نُشر يوم الجمعة 8 أبريل/نيسان 2022. ورغم تأكيدها على عدم وجود ممثل محدّد لا تفوّت عملاً له. وقالت هيفاء: "الأستاذ قصي من الناس الذين يقدّمون صورة الفنان السوري بطريقة حلوة كتير. كتير بيعجبني تمثيله".