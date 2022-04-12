فنون ومشاهير

توفي بحادث سير مروع.. الإعلامي اللبناني الشهير يستذكر شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة (صورة)

Lebanon 24
12-04-2022 | 02:49
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استذكر الإعلامي وسام بريدي شقيقه الراحل الممثل عصام بريدي الذي توفي في مثل هذا اليوم جراء حادث سير عام 2015.

 

ونشر وسام صورة مع شقيقه الراحل وعلق عليها قائلا: ١٢/٤/٢٠١٥ هالنهار غير كل شي، قلب حياتي فوق لتحت، خسرني الخي والصديق والسند ومع كل يوم من سبع سنين بيكبر هالاحساس. بشكرك يا رب على كل شي على أهلي وريم على هالملائكة بيلا وصوفيا بحطن بين ايديك تحمين. أبشع احساس انك تعيش وحيد الخي أكبر سند اهتموا باخواتكن وما تنسوا انو هني هدية الله لالكن. اشتقتلك يا ملاكي".

A post shared by Wissam Breidy وسام بريدي (@wissambreidy)


المصدر: "رصد" لبنان 24
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