فنون ومشاهير

عمليات التجميل غيّرت ملامحها بالكامل.. مايا دياب تُفاجئ الجميع بآخر إطلالة لها شاهدوا كيف أصبحت (صور)

Lebanon 24
12-04-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-941437-637853578672048862.png
Doc-P-941437-637853578672048862.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الفنانة مايا دياب صورا جديدة لها عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أثارت فيها ضجة كبيرة على السوشيل ميديا بعدما خضعت لعمليات تجميل غيّرت ملامحها بالكامل وبدت بشكل مختلف تماماً.

 

وأطلت مايا بفستان أحمر من الجلد بتصميم ضيق وكلاسيكي، خالٍ من التطريزات وتخللته فتحات ناعمة عند الخصر، ونسّقت معه جاكيت أنيقة سوداء اللون، وانتعلت حذاء من الجلد باللون الأحمر أيضاً.

 

A post shared by Maya Diab (@mayadiab)


 

وفاجأت مايا الجميع بملامح مختلفة، حيث ظهرت بخدّين منتفخين وعينين مرفوعتين ومشدودتين الى الأعلى وشفتين ناعمتين، ويبدو أنها سحبت الفيلر منهما.

 

وتفاعل الجمهور مع إطلالة مايا الجديدة، ونالت إعجاب الآلاف منهم، وانقسمت تعليقات متابعيها بين من تغزّل بجمالها ورشاقتها، ومَن انتقد مبالغتها في استخدام البوتوكس والفيلر بحيث غيّرا ملامحها بالكامل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: لها
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:39 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:34 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-04-12
03:35 | 2022-04-12
02:49 | 2022-04-12
00:18 | 2022-04-12
16:00 | 2022-04-11
14:00 | 2022-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website