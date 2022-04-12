عمليات التجميل غيّرت ملامحها بالكامل.. مايا دياب تُفاجئ الجميع بآخر إطلالة لها شاهدوا كيف أصبحت (صور)

نشرت الفنانة مايا دياب صورا جديدة لها عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أثارت فيها ضجة كبيرة على السوشيل ميديا بعدما خضعت لعمليات تجميل غيّرت ملامحها بالكامل وبدت بشكل مختلف تماماً.

وأطلت مايا بفستان أحمر من الجلد بتصميم ضيق وكلاسيكي، خالٍ من التطريزات وتخللته فتحات ناعمة عند الخصر، ونسّقت معه جاكيت أنيقة سوداء اللون، وانتعلت حذاء من الجلد باللون الأحمر أيضاً.

وفاجأت مايا الجميع بملامح مختلفة، حيث ظهرت بخدّين منتفخين وعينين مرفوعتين ومشدودتين الى الأعلى وشفتين ناعمتين، ويبدو أنها سحبت الفيلر منهما.

وتفاعل الجمهور مع إطلالة مايا الجديدة، ونالت إعجاب الآلاف منهم، وانقسمت تعليقات متابعيها بين من تغزّل بجمالها ورشاقتها، ومَن انتقد مبالغتها في استخدام البوتوكس والفيلر بحيث غيّرا ملامحها بالكامل.