كرم بوسين ينطلق في إسبانيا.. وهاندا آرتشيل ترفض التعليق

ما زالت الأخبار مستمرة عن هاندا آرتشيل وكرم بوسين خاصة بعد عودة هاندا من إيطاليا؛ حيث قضت عطلة قصيرة هناك، أما كرم فالشائعات لاحقته في إسبانيا.علاقة حبرغم الأخبار التي تناقلتها الصحف والمواقع الإلكترونية التركية خلال الساعات الماضية عن علاقة حب جديدة يعيشها كرم بوسين بطل "أنت اطرق بابي" مع العارضة ستيفاني كايو أثناء وجوده في إسبانيا، نفت الصحفية التركية بيرسين هذه الشائعة عبر صفحتها الشخصية عبر تويتر، وأكدت أن كرم أصبح له دائرة معارف واسعة في إسبانيا خلال الفترة الماضية؛ فابن عمه يعيش هناك ولهذا السبب يسافر كثيراً لإسبانيا ليلتقي به، وهناك تعرف إلى ستيفاني كايو قبل ثلاثة أسابيع تقريباً، ولكن لم تربطهما قصة حب كما يتردد؛ فهو لا يحب أن يدخخل في علاقة جديدة بسرعة بعد انتهاء علاقته السابقة.وعلى صعيد آخر، فقد تلقى كرم عدداً من العروض الدرامية التلفزيونية خلال الفترة الماضية، ولكنه اعتذر حيث يرغب في تقديم عمله الفني الجديد عبر شاشة إحدى المنصات الإلكترونية.هاندا ترفض الردأما هاندا آرتشيل التي عادت أخيراً من إيطاليا وبمجرد وجودها في أحد شوارع تركيا، لاحقتها أسئلة الصحفيين عن خبر علاقتها بكان يلدريم لكنها رفضت الحديث وقالت للصحفيين إنها ستتحدث في وقت لاحق وتركتهم مسرعة إلى سيارتها.