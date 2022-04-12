فنون ومشاهير

"شهيتني الموت يا أمي"... مشهد نادين خوري وفايز قزق المؤثّر حديث مواقع التواصل الاجتماعي

Lebanon 24
12-04-2022 | 16:00
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تصدرت الحلقة العاشرة من المسلسل السوري "كسر عضم" "الترند" على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الأحداث المشوقة التي قدمتها، والأداء الاحترافي للممثلين في حادثة انتحار بطل العمل "ريان".

وتفاعل الجمهور مع حادثة انتحار بطل العمل"ريان" والذي يلعب دوره الفنان سامر اسماعيل، وأشاد النقاد والمتابعون بالأداء العالي للممثلين القديرين فايز قزق ونادين خوري (أب وأم ريان)، واعتبرت الأراء أن هذا المشهد كسر القواعد الدرامية واستطاع أن يؤكد حقيقة عودة الدراما السورية بقوة إلى الواجهة.

واكتسحت مشاهد الوداع الأخير بين خوري وولدها المتوفي ريان مواقع التواصل الاجتماعي إذ اعتبرها البعض أنها تعكس ألم العديد من الأمهات اللواتي فقدن أولادهن بسبب ظروف الحرب، والضغوطات، وتصدرت عبارتها "شهيتني الموت يا أمي" الهاشتاغ.

ولم يكن مشهد الأب المتجبر والمستبد الذي انكسر بوفاة ابنه أقل انتشارا، بل تفاعل المتابعون مع إحساس الندم والانكسار الذي قدمه قزق على وفاة ابنه "ريان".
المصدر: روسيا اليوم
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