فنون ومشاهير

تغريدة نارية لزين العمر عن أزمة الخبز.. هذا ما قاله (صورة)

Lebanon 24
13-04-2022 | 05:00
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علّق الفنان زين العمر، على أزمة الخبز في لبنان، وقال في تغريدة له على تويتر: "انقطع الخبز بلبنان مش مهم، المهم الزعيم عم ياكل".

انقطع الخبز ب لبنان مش مهم

المهم الزعيم عم ياكل … هيك بجم بدهم هيك زعماء ……. #غنم #zein

 

وتابع زين في تغريدة ثانية: "لما ولادك يموتوا من الجوع والقهر والذل، ولما ولادك وعيلتك ما يعود عندهم خبز، تبقى خلي زعيمك ينفعك يا غنمة".

 

واضاف: "فكّر بـ ولادك ووطنك، زعيمك أزعر، الزعيم ما بخلي شعبو يجوع، الزعيم ما بيسرق شعبو، الزعيم مش الله، لبنان أكبر منن كلن يعني كلن ".

 وختم تغريدته بهاشتاغ: "حبّوا لبنان مش الزعيم".

 
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