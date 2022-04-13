تغريدة نارية لزين العمر عن أزمة الخبز.. هذا ما قاله (صورة)

علّق الفنان زين العمر، على أزمة الخبز في لبنان، وقال في تغريدة له على تويتر: "انقطع الخبز بلبنان مش مهم، المهم الزعيم عم ياكل".

انقطع الخبز ب لبنان مش مهم



— Zein El Omr (@ZeinElOmr) April 11, 2022

المهم الزعيم عم ياكل … هيك بجم بدهم هيك زعماء ……. #غنم

وتابع زين في تغريدة ثانية: "لما ولادك يموتوا من الجوع والقهر والذل، ولما ولادك وعيلتك ما يعود عندهم خبز، تبقى خلي زعيمك ينفعك يا غنمة".

واضاف: "فكّر بـ ولادك ووطنك، زعيمك أزعر، الزعيم ما بخلي شعبو يجوع، الزعيم ما بيسرق شعبو، الزعيم مش الله، لبنان أكبر منن كلن يعني كلن ".

وختم تغريدته بهاشتاغ: "حبّوا لبنان مش الزعيم".