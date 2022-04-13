فنون ومشاهير

ابن نادين الراسي حديث المواقع بوسامته وملامحه الأوروبية.. والجمهور: شو هالعينين الحلوين (صور)

Lebanon 24
13-04-2022 | 02:04
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نشر مارك حدشيتي ابن الممثلة نادين الراسي صورة عبر حسابه الخاص على انستغرام.

 

وقد لاقت الصورة إعجاب المتابعين الذين أثوا على وسامته ولاسينا انه يملك ملامح أوروبية.

 

A post shared by Marc H. Hadchity (@hadchitymarc_)


 

وعلقت والدته نادين على الصورة قائلة: "حبيب عُمري وسنيني ألله يبارِك فيك يا ماما". في حين علقت إحدى المتابعات قائلة: "شو هالعينين الحلوين".

 

يُذكر ان مارك هو ابن نادين من زواجها الأول بحاتم حدشيتي.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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