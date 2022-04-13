ابن نادين الراسي حديث المواقع بوسامته وملامحه الأوروبية.. والجمهور: شو هالعينين الحلوين (صور)

نشر مارك حدشيتي ابن الممثلة نادين الراسي صورة عبر حسابه الخاص على انستغرام.

وقد لاقت الصورة إعجاب المتابعين الذين أثوا على وسامته ولاسينا انه يملك ملامح أوروبية.

وعلقت والدته نادين على الصورة قائلة: "حبيب عُمري وسنيني ألله يبارِك فيك يا ماما". في حين علقت إحدى المتابعات قائلة: "شو هالعينين الحلوين".

يُذكر ان مارك هو ابن نادين من زواجها الأول بحاتم حدشيتي.