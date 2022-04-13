بعد الحديث عن خيانة مع اعلامية شهيرة.. معتصم النهار يكشف لأول مرة سبب طلاقه من لين برنجكجي (فيديو)

تحدث النجم السوري معتصم النهار، لأول مرة عن أسباب طلاقه مع زوجته لين برنجكجي، مؤكدا أنه لم يكن يحبذ اتخاذ قرار الانفصال.



ورجح الفنان، أن يكون سبب حدوث الانفصال هو عدم استطاعته أن يوازن بين عمله ومنزله، رغم قناعته الداخلية بأنه كان يوازن بين الاثنين، مشددا على أنه بذل كل جهده ليحافظ على أسرته وعمله.

كلام النهار جاء في مقابلة مع الإعلامية نجاح المساعيد، وهي المرة الاولى التي يظهر فيها الفنان السوري منذ انتشار خبر طلاقه من زوجته لين برنجكجي.

وتابع معتصم خلال حديثه أنه يرفض تحميل مسؤولية ما حدث لنفسه أو لزوجته، قائلا: "في علم النفس لا يوجد أي شخص يتحمل المسؤولية كاملة في أي مشكلة أو خلاف، ولا يمكن لوم طرف دون آخر، لأن الطرفين يتحملان اللوم والمسؤولية، ولا يمكن أن يتحملها شخص واحد بالمطلق"

وأضاف: "وصلنا لمكان متعب لي ولها.. فاتخذنا القرار".

وقال معتصم انه تعرف على زوجته في قهوة الروضة، واليوم يتمنى ان يدعوها مجددا الى تناول القهوة.

وكانت ذكرت تقارير اعلامية في وقت سابق نقلا عن مصادر مقربة من لينا انّ السبب الاول للانفصال كان الخيانة، وبأنّ معتصم كان قد خان زوجته في احدى المرات مع اعلامية عربية شهيرة.